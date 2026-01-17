L'Italia resiste al pessimismo globale. In aumento Pil, salari e occupazione.

L’Italia mantiene una prospettiva di crescita stabile, con la Banca d’Italia che conferma le stime di un aumento del Pil dello 0,6% nel 2025, previsto in lieve accelerazione negli anni successivi. Crescono anche salari e occupazione, offrendo segnali positivi in un contesto internazionale caratterizzato da incertezza. Questi dati testimoniano la resilienza dell’economia italiana e la sua capacità di sostenere un progresso equilibrato nel medio termine.

La Banca d'Italia conferma le stime di crescita del Pil 2025 allo 0,6%, una dinamica destinata a proseguire anche nel 2026 e ad accelerare leggermente nel biennio successivo (+0,8 e +0,9% rispettivamente). In un'Europa che fatica - e che a Davos continua a essere descritta come l'anello debole dell'economia globale - non è un dato scontato. La crescita italiana poggia sulla domanda interna, sugli investimenti sostenuti dal Pnrr e su un terziario che continua a compensare le incertezze dell'industria. Proprio dal World Economic Forum arriva però un clima decisamente più cupo. Il nuovo Chief Economists Outlook certifica che l'outlook globale è «leggermente migliorato ma rimane incerto»: il 53% degli economisti si aspetta un peggioramento delle condizioni nel prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

