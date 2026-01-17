L’Iran si trova al centro di un momento di forte crisi, con proteste di vasta portata che segnano un punto di svolta nella storia recente del paese. Dal 28 dicembre, le manifestazioni hanno evidenziato un malcontento diffuso e una crescente instabilità, ponendo sfide significative alla stabilità della Repubblica Islamica. Questa analisi esamina le cause, le implicazioni e le possibili evoluzioni di un fenomeno che potrebbe influenzare l’intera regione.

Le proteste scoppiate in Iran a partire dal 28 dicembre rappresentano, per dimensione e intensità, il più grave episodio di contestazione interna nei confronti della Repubblica Islamica dalla Rivoluzione del 1979. Una realtà che viene resa evidente da alcuni dei (pochi) dati disponibili, che delineano una crisi profonda nata da fattori prettamente economici ma rapidamente trasformatasi in una sfida politica diretta alla sopravvivenza del regime. Tali dati sono stati interpretati da Anthony Ruggiero, Sean Calabria e Rob Pierce, analisti e vicepresidenti della boutique di consulenza American Global Strategies, che sulla loro base hanno fornito una lettura della dinamica attualmente in corso nel Paese turanico. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Iran tra collasso regionale e rivolta domestica. L’analisi di Ags

