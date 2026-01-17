L' intossicazione alimentare di fine anno dopo più aperitivi lo Spallanzani conferma | è botulino esce dal coma il 57enne

Recenti analisi presso l’Istituto Spallanzani di Roma hanno confermato che l’intossicazione alimentare che ha coinvolto diversi cittadini di Canicattì, Agrigento e Caltanissetta è stata causata dalla tossina botulinica. L’episodio, avvenuto a fine anno dopo numerosi aperitivi, ha portato alcuni pazienti in condizioni critiche, ma si registra una buona notizia: un 57enne sta uscendo dal coma.

Gli episodi di malessere sono cominciati il 21 dicembre scorso e sono andati avanti fino all'ultimo giorno del 2025. Per giorni e giorni, in tanti sono finiti al pronto soccorso o dai medici di famiglia perché avevano mal di pancia. Ricoveri a Canicattì, Agrigento e Caltanissetta La “risposta” - che conferma ogni dubbio o sospetto - è arrivata negli ultimi giorni. Gli esami dell'istituto Spallanzani di Roma hanno confermato: è stata la tossina botulinica a far finire in ospedale - a Canicattì, Agrigento e Caltanissetta - decine di canicattinesi. Due i casi più gravi: quello di un cinquantasettenne e di una diciottenne che sono finiti alla Rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

