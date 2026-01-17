L’intossicazione alimentare che ha reso perfetta la scena di Ben Affleck con Bruce Willis in Armageddon | Stavo malissimo

Durante le riprese di Armageddon, Ben Affleck ha rivelato di aver subito un’intossicazione alimentare che ha influenzato la sua interpretazione in una scena con Bruce Willis. L’attore ha condiviso come quel episodio abbia rappresentato un momento difficile sul set, evidenziando le sfide affrontate durante le riprese del film del 1998 diretto da Michael Bay.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.