L’intossicazione alimentare che ha reso perfetta la scena di Ben Affleck con Bruce Willis in Armageddon | Stavo malissimo
Durante le riprese di Armageddon, Ben Affleck ha rivelato di aver subito un’intossicazione alimentare che ha influenzato la sua interpretazione in una scena con Bruce Willis. L’attore ha condiviso come quel episodio abbia rappresentato un momento difficile sul set, evidenziando le sfide affrontate durante le riprese del film del 1998 diretto da Michael Bay.
Ben Affleck ha svelato un retroscena sorprendente legato alle riprese di Armageddon, il blockbuster del 1998 diretto da Michael Bay. L’attore ha raccontato di aver girato una delle scene più emotive del film mentre soffriva di una brutta intossicazione alimentare, al punto da vomitare ripetutamente tra una ripresa e l’altra. Durante una recente intervista con Fox 32 Chicago, Affleck ha ricordato il momento in cui il suo personaggio, A.J. Frost, dice addio a Harry S. Stamper, interpretato da Bruce Willis, che si sacrifica per salvare il pianeta da un asteroide. “Quando abbiamo girato quella scena, avevo un’intossicazione alimentare”, ha rivelato l’attore. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
