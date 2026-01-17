L’interesse di Trump per la Groenlandia dipende anche da una mappa ingannevole?

L’interesse di Donald Trump per la Groenlandia ha suscitato molte discussioni, alcune delle quali collegano questa attenzione a rappresentazioni cartografiche distorte. Il planisfero più diffuso, infatti, mostra la Groenlandia molto più grande di quanto sia in realtà, a causa di convenzioni storiche e tecniche di proiezione. Questa distorsione può influenzare percezioni e decisioni, sollevando interrogativi sulla relazione tra rappresentazione geografica e interesse politico.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto più volte di voler prendere il controllo della Groenlandia, ritenendola una priorità di sicurezza nazionale vista la sua posizione nel Mar glaciale artico. Fra le ragioni del suo interesse Trump ha parlato anche delle sue ingenti riserve di metalli rari. Inoltre molti osservatori ritengono che parte della fissazione di Trump per la Groenlandia sia legata alla grandezza del suo territorio: del resto Trump sembra affascinato da sempre da certi parametri quantitativi per definire il suo successo (si è spesso vantato dell'altezza dei suoi grattacieli e dell'estensione dei suoi campi da golf).

