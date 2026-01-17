L'Inter conquista una vittoria importante a Udine, superando l'Udinese per 1-0 grazie a un gol di Lautaro Martinez. La squadra nerazzurra mantiene il primo posto in classifica, rafforzando la propria posizione in campionato. Una prestazione solida che testimonia la continuità e la determinazione dei nerazzurri nel percorso stagionale.

AGI - Un'Inter inarrestabile espugna anche il Bluenergy Stadium e consolida il primo posto in classifica. Gli uomini di Cristian Chivu superano 1-0 l'Udinese nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A, conquistando così il nono risultato utile consecutivo in campionato: decide un gol di Lautaro Martinez. La capolista parte subito con il piede sull'acceleratore, rendendosi pericolosa dopo appena 4' con una conclusione del capitano, che viene bloccata da Okoye. Un minuto piu' tardi Dimarco tenta un bel tiro al volo, che sfiora il palo. La squadra nerazzurra continua a fare la partita gestendo il possesso palla e al 20' trova il giusto varco per passare in vantaggio: Esposito agisce da centroboa e serve Lautaro Martinez, che salta un avversario e batte Okoye, realizzando il suo undicesimo gol in campionato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Inter passa 1-0 a Udine, decide un gol di Lautaro

Leggi anche: L’Inter prosegue la fuga, vittoria per 1-0 a Udine: decide capitan Lautaro con un gran gol

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Inter 0-1, finisce qui! Decide il gol di Lautaro Martinez

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Serie A, il Napoli frena contro il Parma: finisce 0-0. L’Inter batte il Lecce 1-0; Inter-Lecce 1-0, la sintesi della partita; Highlights Serie A: Inter-Lecce 1-0: gli highlights Video; Inter-Lecce 1-0: i nerazzurri faticano, ma è la notte di Pio Esposito che regala i tre punti. Il Napoli scivola a -6.

L'Inter passa 1-0 a Udine, decide un gol di Lautaro - Un'Inter inarrestabile espugna anche il Bluenergy Stadium e consolida il primo posto in classifica. msn.com