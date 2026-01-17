L’Inter non brilla ma batte per 1-0 l’Udinese grazie al gol di Lautaro

L’Inter ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Udinese, grazie al gol di Lautaro. La partita, non spettacolare, ha evidenziato l’importanza di mantenere costanza e determinazione nel corso della stagione. Anche nelle occasioni meno brillanti, i nerazzurri sono riusciti a portare a casa i punti necessari per proseguire il cammino in campionato.

I campionati non si conquistano con le vittorie squillanti ma con partite non bellissime come quella che si è appena conclusa in quel di Udine. L'Inter di Cristian Chivu non è brillante come qualche settimana fa ma continua a procedere come un treno, portando a casa l'ennesima vittoria in campionato. I nerazzurri partono piano ma, poco alla volta, riescono a mettere sotto i padroni di casa, trovando il vantaggio al 20' con l'ennesima rete di Lautaro Martinez, che, pochi minuti prima, si era divorato un'occasione clamorosa. L'Inter, però, non riesce a chiudere definitivamente i conti con i friulani, che rimangono a galla fino al finale di partita, quando si lanciano alla ricerca del pareggio.

