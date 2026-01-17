L’Inter beffa mezza Serie A Allegri sbeffeggiato | ecco Norton-Cuffy

L’Inter prosegue con impegno sia sul campo che sul mercato, come evidenziato dalle recenti mosse di gennaio. La squadra si distingue per determinazione e strategia, puntando a consolidare la propria posizione in Serie A. Nel frattempo, anche le operazioni di mercato, come l’arrivo di Norton-Cuffy, testimoniano la volontà di rafforzare il roster e affrontare con maturità le sfide della stagione.

L’Inter continua a essere non poco concentrata in campo, e i risultati si vedono a dir poco. I nerazzurri, nonostante quattro sconfitte in Serie A, sono al vertice della classifica con tre punti di vantaggio sul Milan e sei sul Napoli. Grazie ai più recenti risultati ottenuti dalla squadra allenata da Cristian Chivu, non è assolutamente da escludere la possibilità di ottenere il 21° scudetto nel corso di questa stagione. Tuttavia, per essere davvero competitivi e non temere ripercussioni legate agli impegni in Serie A, Coppa Italia e Champions League, anche il calciomercato dovrà venire in aiuto del club milanese. 🔗 Leggi su Sportface.it

