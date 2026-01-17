L' influenza della montagna sulla moda

L'influenza della montagna sulla moda si manifesta non solo attraverso tessuti e stili, ma anche nei desideri e nelle ispirazioni che essa suscita. Durante il talk organizzato da GQ Italia e Vogue Italia a Montagna Milano, si è passati da un focus sui vestiti a una riflessione più profonda sul rapporto tra natura e aspirazioni. Questo momento ha evidenziato come il paesaggio montano possa influenzare in modo autentico e duraturo i trend e le scelte stilistiche.

C’è stato un momento, durante il talk The influence of mountain on fashion organizzato da GQ Italia e Vogue Italia a Montagna Milano, in cui la conversazione ha smesso di parlare di moda, vestiti, lifestyle e ha iniziato a parlare di semplice desiderio. Di aspirazione. Ed è lì che la montagna ha smesso di essere una reference estetica per tornare a essere quello che è sempre stata: un luogo simbolico. Samuel Hine, Senior Fashion Writer e Global Fashion Correspondent di GQ, e Luke Leitch, Contributor di Vogue Runway e Vogue Business, moderati dai direttori di Vogue Italia e GQ Italia Francesca Ragazzi e Federico Sarica, hanno messo in fila una serie di riflessioni che vanno ben oltre il gorpcore, le scarpe da trekking indossate in città o le giacche tecniche finite in passerella negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

