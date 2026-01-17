L’inferno vicino a casa | Prigioniero nel degrado Abbandonato dallo Stato Ho tentato il suicidio

Una coppia di Pieve di Coccore, Sassoferrato, condivide il proprio calvario iniziato nel 2013, quando ha acquistato una casa in cerca di tranquillità. Tuttavia, l’immobile si è trasformato in un luogo di degrado e isolamento, lasciato all’abbandono e senza interventi dello Stato. La loro testimonianza evidenzia le difficoltà vissute quotidianamente e le conseguenze di un’assenza di supporto nel tempo.

Una casa che doveva essere un rifugio è diventata una prigione di degrado e disperazione. Samuele Ominetti e sua moglie Patrizia, residenti a Pieve di Coccore (Sassoferrato), raccontano un calvario iniziato nel 2013, quando la coppia acquista un immobile cercando pace. Tuttavia la realtà si rivela presto diversa: la vicina di casa gestisce un numero elevato di animali in condizioni igienico-sanitarie di estrema precarietà. Già nel 2018, un intervento dei Carabinieri Forestali aveva portato al sequestro di 45 animali (22 cani e 23 gatti) detenuti tra escrementi, acqua stagnante e parassiti. La situazione, anziché risolversi, è però degenerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’inferno vicino a casa: "Prigioniero nel degrado. Abbandonato dallo Stato. Ho tentato il suicidio" Leggi anche: Achille Costacurta: “Ho iniziato a spacciare e mi hanno arrestato. Ho tentato il suicidio nel centro penale” Leggi anche: Cesena, neonato abbandonato vicino al cassonetto: nonni indagati per tentato infanticidio in concorso La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L’inferno vicino a casa: "Prigioniero nel degrado. Abbandonato dallo Stato. Ho tentato il suicidio" - Il calvario di Samuele Ominetti in guerra legale con la vicina da 13 anni "Decine di animali tenuti tra escrementi, acqua stagnante, pulci e zecche. ilrestodelcarlino.it

Crans-Montana. Una tragedia che ci ha colpiti da vicino. Oggi vi scriviamo con il cuore in mano. Uno dei ragazzi che frequentano il MUP era presente alla festa di fine anno a Crans-Montana, dove poco dopo la mezzanotte è scoppiato l’inferno. Quello che è - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.