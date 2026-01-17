L’inferno vicino a casa | Prigioniero nel degrado Abbandonato dallo Stato Ho tentato il suicidio

17 gen 2026

Una coppia di Pieve di Coccore, Sassoferrato, condivide il proprio calvario iniziato nel 2013, quando ha acquistato una casa in cerca di tranquillità. Tuttavia, l’immobile si è trasformato in un luogo di degrado e isolamento, lasciato all’abbandono e senza interventi dello Stato. La loro testimonianza evidenzia le difficoltà vissute quotidianamente e le conseguenze di un’assenza di supporto nel tempo.

Una casa che doveva essere un rifugio è diventata una prigione di degrado e disperazione. Samuele Ominetti e sua moglie Patrizia, residenti a Pieve di Coccore (Sassoferrato), raccontano un calvario iniziato nel 2013, quando la coppia acquista un immobile cercando pace. Tuttavia la realtà si rivela presto diversa: la vicina di casa gestisce un numero elevato di animali in condizioni igienico-sanitarie di estrema precarietà. Già nel 2018, un intervento dei Carabinieri Forestali aveva portato al sequestro di 45 animali (22 cani e 23 gatti) detenuti tra escrementi, acqua stagnante e parassiti. La situazione, anziché risolversi, è però degenerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

