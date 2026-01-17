Lindsey Vonn fa impazzire i tifosi | balli e foto in mezzo al pubblico
Durante la Coppa del Mondo a Tarvisio, Lindsey Vonn, arrivata terza, ha condiviso alcuni momenti con il pubblico, fermandosi per ballare e scattare fotografie con i tifosi. L’evento ha visto anche la vittoria di Nicol Delago, segnando un momento importante per lo sci alpino italiano. La partecipazione di Vonn ha aggiunto un tocco di spontaneità e vicinanza agli appassionati presenti.
Durante la Coppa del mondo a Tarvisio, vinta per la prima volta da Nicol Delago, la pluricampionessa Lindsey Vonn - arrivata terza - si è fermata con alcuni tifosi per ballare e fare qualche foto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
