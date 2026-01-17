Lindsey Vonn fa impazzire i tifosi | balli e foto in mezzo al pubblico

Durante la Coppa del Mondo a Tarvisio, Lindsey Vonn, arrivata terza, ha condiviso alcuni momenti con il pubblico, fermandosi per ballare e scattare fotografie con i tifosi. L’evento ha visto anche la vittoria di Nicol Delago, segnando un momento importante per lo sci alpino italiano. La partecipazione di Vonn ha aggiunto un tocco di spontaneità e vicinanza agli appassionati presenti.

Lindsey Vonn affranta: “Qualcuno ha rubato il mio bastoncino a Tarvisio. Per favore, è importante” - Lo ha spiegato lei stessa rispondendo alle domande dei follower in calce all'appello ... fanpage.it

Lindsey Vonn vince ancora, dominata la discesa sprint di Zauchensee! Podio sfiorato per Pirovano, Goggia solo 17ª, Nicol Delago e Curtoni in top-10 - L'eterna 41enne statunitense firma la seconda vittoria stagionale a Zauchensee, domina la discesa accorciata e allunga in testa alla coppa di specialità. eurosport.it

Tra le campionesse in gara, attesissima la leggenda statunitense Lindsey Vonn, già trionfatrice in Super G nelle ultime due edizioni della Coppa del Mondo sulla Di Prampero, nel 2009 e nel 2011. Tra le azzurre occhi puntati su Sofia Goggia, seconda nella cl - facebook.com facebook

A Zauchensee arriva la 84ª vittoria in carriera per Lindsey Vonn: riuscirà a superare Ingemar Stenmark #EurosportSCI x.com

