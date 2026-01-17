Lindsey Vonn fa impazzire i tifosi | balli e foto in mezzo al pubblico

Da gazzetta.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Coppa del Mondo a Tarvisio, Lindsey Vonn, arrivata terza, ha condiviso alcuni momenti con il pubblico, fermandosi per ballare e scattare fotografie con i tifosi. L’evento ha visto anche la vittoria di Nicol Delago, segnando un momento importante per lo sci alpino italiano. La partecipazione di Vonn ha aggiunto un tocco di spontaneità e vicinanza agli appassionati presenti.

Durante la Coppa del mondo a Tarvisio, vinta per la prima volta da Nicol Delago, la pluricampionessa Lindsey Vonn - arrivata terza - si è fermata con alcuni tifosi per ballare e fare qualche foto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lindsey vonn fa impazzire i tifosi balli e foto in mezzo al pubblico

© Gazzetta.it - Lindsey Vonn fa impazzire i tifosi: balli e foto in mezzo al pubblico

Leggi anche: Lindsey Vonn fa la storia: a 41 anni vince in Coppa del Mondo di sci alpino

Leggi anche: Trezeguet e Llorente insieme uniti dal motto bianconero. Lo scatto sui social fa impazzire i tifosi della Juve – FOTO

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

lindsey vonn fa impazzireSci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Vonn infinita, Odermatt rinasce, Goggia delusa - La fuoriclasse statunitense centra il successo nella discesa di Altenmarkt/Zauchensee e mette in ... oasport.it

lindsey vonn fa impazzireLindsey Vonn affranta: “Qualcuno ha rubato il mio bastoncino a Tarvisio. Per favore, è importante” - Lo ha spiegato lei stessa rispondendo alle domande dei follower in calce all'appello ... fanpage.it

lindsey vonn fa impazzireLindsey Vonn vince ancora, dominata la discesa sprint di Zauchensee! Podio sfiorato per Pirovano, Goggia solo 17ª, Nicol Delago e Curtoni in top-10 - L'eterna 41enne statunitense firma la seconda vittoria stagionale a Zauchensee, domina la discesa accorciata e allunga in testa alla coppa di specialità. eurosport.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.