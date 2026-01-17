L’incidente di Palomares, avvenuto nel 1966, rappresenta un episodio importante che evidenzia i rischi legati all’uso del nucleare. Sebbene spesso poco ricordato, questo evento dimostra come anche l’Europa abbia dovuto affrontare situazioni di grande pericolo legate a test e incidenti nucleari. La vicenda sottolinea l’importanza di una gestione attenta e responsabile delle fonti di energia nucleare, prioritariamente orientata alla sicurezza.

L’ incidente di Palomares del 17 gennaio 1966 è una di quelle vicende che l’Europa tende a ricordare poco, forse perché mette a nudo una verità scomoda: anche il nostro continente, spesso percepito come distante dai grandi disastri nucleari, è stato teatro di un rischio enorme e sottovalutato. Quattro bombe all’idrogeno statunitensi da 800 kg l’una – ciascuna potente come 100 volte la bomba che cancellò Hiroshima – caddero nei pressi di un piccolo villaggio andaluso dopo la collisione in volo di due aerei militari: un’aerocisterna carica di combustibile e un bombardiere che trasportava le testate termonucleari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’incidente di Palomares del 1966 è un monito: nessuno accetterebbe il rischio nucleare in cambio di sicurezza

Leggi anche: Nell’era dell’intelligenza artificiale c’è un nuovo rischio per la sicurezza nucleare globale

Leggi anche: Illuminazione guasta da oltre 20 giorni a Fratte, l'urlo di un residente: "Nessuno ci aiuta, a rischio la sicurezza"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

, Un grave incidente è costato la vita a un ciclista di 62 anni nel tardo pomeriggio di ieri lungo la via Aurelia, nel tratto tra Vada e San Pietro in Palazzi. L'uomo si è scontrato con u - facebook.com facebook