Libri che chiedono di cambiare casa

Libri che chiedono di cambiare casa è un tema che invita alla riflessione sulla relazione tra spazio e lettura. Le librerie milanesi Scatola Lilla e Verso hanno organizzato un evento dedicato allo scambio di libri, offrendo un’occasione per rinnovare la propria collezione e condividere passioni letterarie. Un modo semplice e sostenibile per dare nuova vita ai libri che non si desidera più conservare.

Gli eventi organizzati dalle librerie che consentono ai clienti di scambiarsi testi, che non vogliono più o che non hanno mai letto, fanno emergere pezzetti autobiografici del lettore che sono nascosti dietro alla restituzione del libro Non è un caso che entrambe le mie librerie milanesi di riferimento – Scatola Lilla e Verso – abbiano organizzato un evento per consentire ai clienti di scambiarsi libri che non vogliono più o che hanno scoperto di non avere mai voluto. Significa che la clientela è costituita da lettori forti, la cui priorità è non solo risparmiare spazio, ma affrontare l'editoria armati di una continua volontà di selezione, alle cui maglie può talvolta sfuggire qualcosa.

