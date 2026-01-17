Un episodio drammatico ha sconvolto la scuola Einaudi-Chiodo a La Spezia, dove Youssef è stato accoltellato in classe. La comunità scolastica si trova immersa nel dolore e nel silenzio, mentre si cercano risposte su quanto accaduto. Questo fatto solleva importanti questioni sulla sicurezza e sulla convivenza all’interno degli ambienti educativi, richiedendo una riflessione condivisa e un’attenzione costante.

A La Spezia ora è il momento del silenzio: c'è una comunità scolastica sotto shock per l'omicidio che si è consumato in classe all’istituto professionale Einaudi-Chiodo e ci sono tante domande che aspettano una risposta. Ma c'è anche rabbia per un delitto che si poteva evitare, per una vita che si poteva salvare. " Volevo ucciderlo. Lui non doveva permettersi di mettere sui social una sua foto assieme alla mia ragazza ", avrebbe detto Atif Zouhair, marocchino, dopo il delitto. Sarebbe qui il movente di un omicidio senza senso, che si è consumato nei corridoi scolastici, con un'arma che l'assassino si è portato da casa, motivo per il quale ora gli investigatori propendono per la premeditazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L'ho colpito per le foto con la mia ragazza". Ecco perché Youssef è stato accoltellato a scuola

Leggi anche: Accoltellato a scuola: Youssef Abanoub è stato ucciso per gelosia da un compagno di classe

Leggi anche: Accoltellato a scuola: Youssef Abanoub è stato ucciso per gelosia da un compagno di classe. L'aggressore bloccato e disarmato dal professore

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mario Spada: la mia Napoli in ottantadue scatti; Spina, vent’anni di storie e fotografie. Intervista a Mario Spada; Claudia Tranchese: «Sono cresciuta nel nulla e ho fame. Ma non sono arrivista e ne sono orgogliosa. Il tempo? Ho paura di sprecarlo»; Taccuino Maple Leafs: Auston Matthews sorprende il gioco shinny di Toronto.

"L'ho colpito per le foto con la mia ragazza". Ecco perché Youssef è stato accoltellato a scuola - L'assassino sostiene di aver visto una foto della sua fidanzata con la vittima: l'immagine, stando ai parenti di Abanoub, sarebbe molto vecchia. ilgiornale.it