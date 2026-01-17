L' ex Lazio Bellè | Mi avevano dato tre mesi di vita Ora sto vincendo 3-2 col tumore ma

Stefano Bellè, ex centrocampista della Lazio, con una carriera tra Zeman, Pescara, Frosinone e Ancona, affronta da anni il tumore al pancreas. Dopo una diagnosi che gli dava tre mesi di vita, oggi racconta di aver vinto la battaglia, anche se non è ancora finita. Tornato ad allenare, attribuisce il suo recupero e la sua forza all’esperienza con Zeman, che gli ha insegnato a non arrendersi.

Stefano, ex centrocampista della Lazio di Zeman e di Pescara, Frosinone e Ancona racconta la sua malattia (cancro al pancreas), ma non solo: "Ora sto vincendo 3-2 col tumore. Sono tornato ad allenare e ho imparato a farlo grazie al boemo. Protti è un amico" Stefano Bellè sarà per sempre grato al calcio: "Sono tornato in campo a 44 anni. Nel febbraio 2020 giocavo con il Piazzano in Prima Categoria. Mi divertivo, segnavo tanto. Come quella maledetta domenica in cui ho realizzato una doppietta. Ho iniziato a stare male subito dopo la partita. Per mesi ho fatto visite, esami ed accertamenti fino alla diagnosi: tumore al pancreas". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

