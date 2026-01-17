L’evento I campioni paralimpici da Mattarella

Mercoledì prossimo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà e premierà a Roma al Quirinale tutti i campioni mondiali paralimpici del Paese tesserati nelle varie federazioni sotto l'egida del Comitato Italiano Paralimpico. Un appuntamento importantissimo per tutto il mondo paralimpico, una vera e propria vetrina per il movimento che in questo caso sarà rappresentato dai campioni mondiali del 2025 nelle rispettive discipline e categorie e che mercoledì prossimo a partire dalle ore 12 sfilerà davanti al presidente della Repubblica, occasione per scambiare poche parole con Mattarella, per stringergli la mano, per un ricordo da conservare per una vita.

