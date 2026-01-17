Lettera di auguri per Carlo III E il re ringrazia | Sono commosso

Il re Carlo III d’Inghilterra ha inviato un messaggio di auguri alle scuole e al personale dell’istituto comprensivo Giulio Cesare di Savignano sul Rubicone. Nel suo messaggio, il sovrano esprime gratitudine e commozione per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza dell’educazione e dell’impegno della comunità scolastica. Un gesto di vicinanza che testimonia l’attenzione del monarca verso le realtà locali e il mondo dell’istruzione.

Da re Carlo III d’Inghilterra sono arrivati i saluti e gli auguri di buone feste agli studenti delle scuole medie, agli insegnanti e alla dirigente Catia Valzania dell’istituto comprensivo Giulio Cesare di Savignano sul Rubicone. Il tutto è iniziato da un’idea del professore Lorenzo Rondina, insegnante di lingua e cultura inglese, con l’approvazione e il consenso totale della dirigente scolastica Catia Valzania. "Lavorare a scuola o, meglio, stare a scuola, dato che non è solo un lavoro, è sicuramente molto più complicato oggi di ieri – racconta Rondina – Avendo 30 anni, con ‘ieri’ intendo gli anni in cui ero tra i banchi e non in cattedra, non molto tempo fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

