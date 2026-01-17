Letizia di Spagna con Leonor e Sofia alla preghiera funebre per Irene di Grecia

Letizia di Spagna, accompagnata da Felipe, Leonor e Sofia, ha partecipato alla preghiera funebre per Irene di Grecia, scomparsa il 15 gennaio. Questo evento ha richiamato l’attenzione sui membri della famiglia reale spagnola e le loro attività pubbliche. Per approfondimenti su personaggi in evidenza, storie e aggiornamenti, segui il canale WhatsApp di DiLei.

Letizia di Spagna, insieme al marito Felipe e alle figlie Leonor e Sofia, ha preso parte alla preghiera commemorativa per la Principessa Irene di Grecia, scomparsa il 15 gennaio. Tutti i membri della Famiglia Reale spagnola, come consuetudine, hanno indossato abiti scuri. Letizia con Leonor e Sofia per l'ultimo saluto a Irene. La scomparsa della Principessa Irene, sorella della Regina Sofia, ha segnato una grave perdita per la Famiglia Reale spagnola. I funerali dell'83enne si svolgeranno lunedì 19 gennaio in Grecia, ma nelle scorse ore è si è svolto a Madrid il primo servizio commemorativo in suo onore.

