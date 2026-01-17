L’etica sportiva sta trovando spazio anche in aula, coinvolgendo quindici scuole italiane. Un progetto che promuove i valori dello sport olimpico attraverso incontri con campioni come Luca Agamennoni, Alessandro Puccini, Christian Volpi ed Eva Ceccatelli. Un percorso educativo volto a trasmettere principi di fair play, rispetto e responsabilità, contribuendo alla crescita civica e personale degli studenti.

Ci sono nuove materie da apprendere in classe: i valori dello sport olimpico. E quattro campioni dello sport e olimpionici ne sono i "testimonial": Luca Agamennoni, Alessandro Puccini, Christian Volpi e Eva Ceccatelli. E’ stato presentato il progetto Ovep che promuove la cultura della cittadinanza attiva fondata sui principi dell’etica sportiva, dell’inclusione e della sostenibilità, valorizzando lo sport come linguaggio universale di crescita personale e collettiva. L’auditorium della Primaziale era gremito di giovani studenti e Simone Gorelli della Equipe formativa territoriale per la Toscana dice: "Il progetto a cui aderiscono 15 scuole pisane prevede un nuovo approccio multidisciplinare alla funzione educativa dello sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’etica sportiva in classe. Coinvolte quindici scuole e un pool di campioni

Leggi anche: Il figlio di Del Piero via dalla Sanremese: “Teniamo fede alla nostra etica morale e sportiva”

Leggi anche: Il Forlì Calcio a 5 porta il futsal nelle scuole: già tre scuole media coinvolte

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Andrea Passeri: “Etica, coinvolgimento e identità alla base della nostra filosofia”. “Sono l’anima sportiva della Famiglia, quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura ho definito innanzitutto l’idea che volevamo portare avanti, basata su un indirizz - facebook.com facebook

Alla presentazione del libro “Diritto, economia ed etica dello sport” in Senato ho ribadito come lo sport possa essere un potente strumento di crescita sociale e morale, capace anche di risanare situazioni di degrado. x.com