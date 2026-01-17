L’estrema sinistra mette nel mirino i parlamentari di FdI | Sono come le Br

Negli ultimi giorni, l’estrema sinistra ha rivolto dure critiche ai parlamentari di Fratelli d’Italia, paragonandoli alle Brigate Rosse. Questa escalation di tensione evidenzia un clima di crescente polarizzazione nel Paese, con alcuni gruppi che sembrano alimentare il conflitto e il disordine sociale. È importante analizzare con attenzione le dinamiche in atto per comprendere meglio le implicazioni di questa situazione.

La tensione nel Paese è in aumento e dall'estrema sinistra stanno cercando in tutti i modi di provocare e di sostenere la tesi del disordine sociale per arrivare allo scontro. Le realtà antagoniste tessono le proprie trame, provano a organizzare piazze per mettere in difficoltà il governo e, dall'altro lato, mettono nel proprio mirino esponenti istituzionali. Tra chi è finito di recente nelle mire delle realtà più radicali del Paese ci sono due esponenti di Fratelli d'Italia: Francesco Filini e Sara Kelany. La ragione è un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi dello scorso ottobre, firmata da un nutrito gruppo di parlamentari e intitolata "Elementi in relazione a una possibile strategia eversiva in ottica antioccidentale e antisemita" con l'obiettivo di avere informazioni su eventuali indagini in corso sul partito dei Carc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

