L' Eredità lo pensava davvero | Francesco beffato sul finale

Nella puntata di sabato 17 gennaio di L'Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai 1, sono arrivati al Triello Francesco, Federico e Laura. Questi tre concorrenti hanno affrontato le ultime fasi del quiz, offrendo un momento di attenzione e suspense. Ecco un riepilogo della loro partecipazione e delle dinamiche che hanno caratterizzato questa puntata, con particolare attenzione alle scelte e alle sorprese finali.

Francesco, Federico e Laura i tre concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 17 gennaio. Ai cento secondi, invece, si sono sfidati solo Francesco e Laura. E alla fine l'ha spuntata Francesco, che si è seduto al tavolo della ghigliottina con un montepremi di 175mila euro. Cifra che, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 87.500 euro. Le cinque parole da collegare invece erano: operazione, doccia, quotidiano, marciare ed effetti. Il campione ci ha ragionato su un minuto come previsto dal regolamento e poi sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Piano, dicendosi anche molto convinto della soluzione trovata.

