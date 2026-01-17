L’Empoli non brilla e paga dazio | il Sudtirol passa di misura e sbanca il Castellani

L’Empoli perde 1-0 contro il Sudtirol nel match del

Empoli, 17 gennaio 2026 – Brutto passo falso per l’ Empoli, che cede 1-0 al “Castellani” al Sudtirol, che non vinceva in trasferta da otto mesi e mezzo. Ventesimo turno di cadetteria malinconico per gli azzurri, che restano con 27 punti in graduatoria. Dionisi opta per Ceesay negli undici di partenza, tenendo Shpendi in panchina. Prima da titolare per Haas, con tanto di fascia da capitano. Partita bloccata nel primo quarto d’ora. Si fa preferire, però, la squadra allenata da Castori, che appare decisamente più in palla. L’Empoli è svagato: tanti, troppi i palloni persi ingenuamente, anche al limite della propria area di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

