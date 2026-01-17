Legge per la montagna Parisi Lega | Grande opportunità per aree interne

La legge per la montagna, promossa dalla Lega e dal ministro Calderoli, rappresenta un passo importante per le aree interne. Questa norma colma un vuoto normativo storico, definendo con chiarezza cosa sia un Comune montano e prevedendo strumenti concreti e risorse dedicate per il loro sviluppo. Un’opportunità che potrebbe favorire il rilancio e la tutela di territori montani finora privi di un quadro normativo specifico.

Tempo di lettura: 2 minuti " La legge per la Montagna, fortemente voluta dalla Lega e dal ministro Calderoli, colma finalmente un vuoto normativo storico: fino ad oggi la montagna era tutelata dalla Costituzione, ma mancava una norma che definisse chiaramente cosa è un Comune montano e che prevedesse strumenti concreti e risorse reali per sostenerlo". Così in una nota il commissario provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento, Domenico Parisi. " Assieme al responsabile campano degli Enti locali, Luigi Barone, e all'onorevole Gianpiero Zinzi, siamo in costante contatto con lo staff del ministro Calderoli per seguire da vicino l'evoluzione della norma rispetto ai criteri per la classificazione dei comuni montani".

In atto fase di revisione legge quadro montagna in Abruzzo - Parere favore del Comitato per la Legislazione del Consiglio regionale per i progetti di legge dedicati ai "tirocini formativi nelle biblioteche" (PL 95/2025) e al "riordino del servizio di ... ansa.it

Montagna, Nisini (Lega): regolamento Calderoli è opportunità per valorizzare vere terre alte con coerenza - Arezzo, 23 dicembre 2025 – Montagna, Nisini (Lega): regolamento Calderoli è opportunità per valorizzare vere terre alte con coerenza. lanazione.it

SOCCORSO IN MONTAGNA: DAL 2026 SI PAGA! La nuova Legge di Bilancio introduce una svolta: chi viene soccorso in montagna per comportamenti irresponsabili dovrà pagare l'intervento di tasca propria. Non è una punizione, ma un modo per responsabi - facebook.com facebook

La nuova Legge sulla montagna apre timidi spiragli x.com

