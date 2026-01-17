La Lega si appresta a definire il suo futuro con nuovi incarichi di reggenza. Borchia e Barbisan, attuali vicesegretari regionali della Liga Veneta, sembrano essere i principali candidati a guidare la successione a Stefani. La loro eventuale conferma o sostituzione rappresenta un passaggio importante per il ruolo di reggenti all’interno del partito, in un momento di consolidamento e riorganizzazione.

Traghettatori? Reggenti? Comunque li si voglia chiamare, pare proprio che toccherà agli attuali due vicesegretari regionali della Lega Liga Veneta - Paolo Borgia e Riccardo Barbisan - far funzionare il partito fintantoché non si troverà un commissario. Perché nomi condivisi per il dopo Alberto Stefani ancora non se ne sono trovati e l’attuale presidente della Regione non ha alcuna di intenzione di dividersi tra Palazzo Balbi e la sede della Liga a Noventa Padovana: governatore e segretario di partito sono due ruoli che non possono conciliarsi e non solo per una questione di tempo. Stefani ha appena preso in mano la macchina regionale, ha il problema del bilancio da approvare, tutte le promesse elettorali da realizzare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Lega, una poltrona per due: Borchia e Barbisan reggenti per la successione a Stefani

Leggi anche: Successione nella Lega: sarà Alberto Stefani l’erede di Matteo Salvini?

Leggi anche: Si accende la successione a Fontana. I giovani della Lega: "Un leghista in Lombardia"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lega, una poltrona per due: Borchia e Barbisan reggenti per la successione a Stefani; Prostituzione nel night club. Disarticolato il giro illecito di sfruttamento: cinque indagati; Nato, il viceammiraglio tedesco: «Il pericolo di guerra è più concreto che mai»; Riccardo Salvagno e Andrea Vescovo, chi ha sparato a Sergiu Tarna? Caccia ai supertestimoni. Interrogato l'amico di Tenerife.

Lega, una poltrona per due: Borchia e Barbisan reggenti per la successione a Stefani - Comunque li si voglia chiamare, pare proprio che toccherà agli attuali due vicesegretari regionali della Lega Liga Veneta - ilgazzettino.it