Lega una poltrona per due | Borchia e Barbisan reggenti per la successione a Stefani
La Lega si appresta a definire il suo futuro con nuovi incarichi di reggenza. Borchia e Barbisan, attuali vicesegretari regionali della Liga Veneta, sembrano essere i principali candidati a guidare la successione a Stefani. La loro eventuale conferma o sostituzione rappresenta un passaggio importante per il ruolo di reggenti all’interno del partito, in un momento di consolidamento e riorganizzazione.
Traghettatori? Reggenti? Comunque li si voglia chiamare, pare proprio che toccherà agli attuali due vicesegretari regionali della Lega Liga Veneta - Paolo Borgia e Riccardo Barbisan - far funzionare il partito fintantoché non si troverà un commissario. Perché nomi condivisi per il dopo Alberto Stefani ancora non se ne sono trovati e l’attuale presidente della Regione non ha alcuna di intenzione di dividersi tra Palazzo Balbi e la sede della Liga a Noventa Padovana: governatore e segretario di partito sono due ruoli che non possono conciliarsi e non solo per una questione di tempo. Stefani ha appena preso in mano la macchina regionale, ha il problema del bilancio da approvare, tutte le promesse elettorali da realizzare. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
