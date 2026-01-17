Il Dipartimento Disabilità ha dichiarato che il riconoscimento del Caregiver familiare rappresenta una priorità. Recentemente, il Governo ha approvato un disegno di legge promosso dal ministro Alessandra Locatelli, volto a riconoscere ufficialmente il ruolo di chi assiste un familiare con disabilità. Questa misura mira a valorizzare il contributo dei caregiver e a garantire loro diritti e tutele.

«Il Governo ha approvato il disegno di legge sul riconoscimento del Caregiver familiare, promosso dal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Si tratta di una norma che dà dignità alle tante persone che assistono e si prendono cura di un familiare con grave disabilità eo in condizione di non autosufficienza». Lo afferma Valentina Stragliati, capo Dipartimento Regionale Disabilità della Lega Emilia. «Dopo tanti anni, e più di 30 proposte normative fallite, grazie alla Lega, e al ministro Locatelli - spiega -, questo Governo ha gettato le basi per una risposta dignitosa. Nessuno in passato aveva mai stanziato risorse certe in legge bilancio su questo tema così importante, e nessun testo normativo era mai arrivato all’approvazione in Consiglio dei Ministri». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Disabilità e caregiver: l’impegno del governo Meloni tra nuove tutele e fondi dedicati

Leggi anche: Maria Venditti, Responsabile Dipartimento Disabilità-Forza Italia Sannio: “Elezioni regionali, la disabilità sia tema cruciale della nuova agenda politica”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Caregiver familiari, arriva il riconoscimento economico dallo Stato; Caregiver, approvato il disegno di legge: avviato l'iter per una riforma tanto attesa; Caregiver: il welfare dell’illusione tra paletti impossibili e cure da un euro l’ora; VIDEO | Fiori e pace per l'Italia: i vostri regali di compleanno alla Premier Meloni.

Lega: «Il riconoscimento del Caregiver familiare è priorità del Dipartimento Disabilità» - Stragliati: «Dopo tanti anni, e più di 30 proposte normative fallite, grazie alla Lega, e al ministro Locatelli questo Governo ha gettato le basi per una risposta dignitosa» ... ilpiacenza.it