L’economia urbana da salvare | È tempo di cambiare le città

L’economia urbana rappresenta il cuore delle comunità e delle città moderne. È fondamentale riflettere sulle strategie per sostenere il commercio e i servizi, elementi chiave per la stabilità e lo sviluppo territoriale. Questa iniziativa si propone di analizzare le sfide e le opportunità per un futuro più sostenibile, promuovendo un approccio consapevole e condiviso per migliorare la vivibilità e la resilienza delle aree urbane.

Un'iniziativa dedicata al futuro delle città e al ruolo strategico del commercio e dei servizi nella tenuta economica e sociale del territorio. Si chiama"Città ed economie urbane: il tempo di trasformare" ed è promossa da Confcommercio: si svolgerà giovedì 29 gennaio, alle 14.30, a Villa di Celle (in via Montalese 7d). All'incontro saranno presenti decisori politici pistoiesi e pratesi, amministratori locali e rappresentanti regionali, per confrontarsi su politiche urbane, sviluppo economico, rigenerazione dei centri cittadini e nuove esigenze comunitarie. L'appuntamento nasce alla luce di dati che Confcommercio definisce allarmanti: secondo l'Ufficio Studi dell'associazione, negli ultimi dodici anni in Italia sono scomparse quasi 118 mila attività di commercio al dettaglio in sede fissa e circa 23 mila imprese del commercio ambulante, un fenomeno che incide profondamente sulla qualità della vita urbana, sulla sicurezza, sull'occupazione e sulla coesione sociale.

