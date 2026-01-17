Lecce Sottil avvisa l’ambiente | Col Milan sarà un’altra battaglia ripartiamo da quanto fatto con l’Inter

Riccardo Sottil, ex calciatore del Milan, ha commentato la prossima sfida tra Lecce e Milan, sottolineando l'importanza di ripartire dalle prestazioni contro l’Inter. Il giocatore ha evidenziato come si tratti di un’altra battaglia importante per il team, invitando a mantenere concentrazione e determinazione. Un riferimento alle sfide passate che possono aiutare a preparare al meglio l’impegno imminente contro i rossoneri.

Nella serata di mercoledì, l'Inter di Christian Chivu si è presa il titolo di campione d'Inverno. In occasione del recupero della 16^ giornata di Serie A (posticipata a causa degli impegni in Supercoppa Italiana), i nerazzurri hanno battuto 1-0 il Lecce di Eusebio Di Francesco grazie al gol nel finale di Francesco Pio Esposito. Nonostante il risultato, l'allenatore giallorosso può ritenersi soddisfatto della partita giocata dai suoi ragazzi. Considerando anche le tante assenze, il Lecce ha giocato un'ottima partita, andando vicino al gol in due occasioni. Una delle quali ha visto come protagonista Riccardo Sottil, che ha provato a beffare Sommer da lontano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

