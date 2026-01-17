Le statue greche e romane avevano dei colori orrendi?

Le statue dell’antichità greca e romana erano originariamente dipinte con colori vivaci, spesso molto diversi da quelli che oggi associamo alla loro immagine. Sebbene i nostri occhi moderni trovino spesso sgradevoli queste tinte, all’epoca la pittura aveva un ruolo importante nella rappresentazione religiosa, culturale e artistica. Scoprire i motivi di queste scelte cromatiche ci permette di comprendere meglio il contesto storico e artistico di quei tempi.

Quando immaginiamo le statue greche e romane pensiamo a opere osservate innumerevoli volte sui libri di storia dell’arte, in tv, o magari persino dal vivo: il Discobolo Lancellotti, l’Augusto di Prima Porta, la Venere Townley, i Bronzi di Riace. E ce le figuriamo come le vediamo oggi: di un unico colore, cioè quello del materiale di cui sono fatte. Sappiamo però che in origine quelle statue erano colorate: policromatiche, nel gergo di storici dell’arte e archeologi. E ne siamo certi da più di un secolo, in base alle numerose tracce di colore residuo trovate su statue, oggetti e parti di edifici. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Ricongiungere testa e corpo di una statua antica non è per niente facile - Buona parte delle statue di arte greca e romana che si possono vedere oggi nei musei è senza testa per svariati motivi, gli stessi per cui nelle gallerie in giro per il mondo si trova anche una gran ... ilpost.it

Gli Antichi Greci e Romani mettevano il profumo alle statue: che odore avevano - Gli Antichi Greci e Romani erano soliti profumare le loro statue con oli ed essenze, donando loro una fragranza dolce. fanpage.it

Le antiche statue greche e romane venivano anche profumate - Altro che realtà virtuale: agli scultori della classicità, per suscitare un’esperienza immersiva, bastava giocare con i sensi. exibart.com

