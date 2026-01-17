Le sfide le classifiche di ballo e canto | le anticipazioni di Amici 2026

Sono state registrate le anticipazioni della quindicesima puntata di Amici 2026, in programma domenica 18 gennaio su Canale 5 alle ore 14. La puntata, condotta da Maria De Filippi, proporrà sfide tra i talenti nelle categorie di ballo e canto, offrendo uno sguardo sulle sfide e le classifiche di questa edizione. Di seguito, le informazioni principali e le novità previste per questa settimana.

È tutto pronto per la quindicesima puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 15 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 18 gennaio, alle ore 14 su Canale 5. Ad attenderci un appuntamento ricco di esibizioni, ospiti e sfide. L’obiettivo degli allievi rimane uno: difendere la maglia che garantirebbe loro – almeno per il momento – la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la quindicesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperguidaTv. - Attenzione spoiler – Le classifiche delle gare di ballo e di canto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026 Leggi anche: Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025 Leggi anche: Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Due eliminazioni, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026; Amici 25, spoiler registrazione 18 gennaio: allievi eliminati, classifica canto inediti e ballo ed esito delle sfide; “Amici 25”, anticipazioni puntata del 18 gennaio: chi va in sfida; Amici 25, le anticipazioni della puntata: sfide, classifica e nuovi inediti, ancora allievi a rischio. Opi si scaglia contro Anna Pettinelli. Le sfide, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2026 - Domenica 18 gennaio su Canale 5, la quindicesima puntata del pomeridiano di Amici. ilgiornale.it

Registrazione Amici 25/ Anticipazioni 18 gennaio 2026: Maria Rosaria congelata, classifiche e chi è in sfida - Amici 25, le anticipazioni della registrazione della puntata in onda domenica 18 gennaio 2026: chi è in sfida, ospiti e classifiche ... ilsussidiario.net

Amici 25, le anticipazioni della puntata: sfide, classifica e nuovi inediti, ancora allievi a rischio. Opi si scaglia contro Anna Pettinelli - La puntata di Amici 25 registrata giovedì 15 gennaio e in onda domenica 18 gennaio 2026 su Canale 5 si apre senza eliminazioni: Valentina e Pierpaolo hanno vinto le sfide di canto e ballo ... msn.com

Nuove classifiche, nuovi obiettivi. Le nostre tenniste agonistiche sono pronte a dare tutto in un 2026 pieno di sfide!! #WeAreCountry - facebook.com facebook

Amici, anticipazioni 11 gennaio: 2 eliminati, le sfide, i giudici, la classifica • Nuove tensioni, decisioni che fanno discutere e classifiche ribaltate: nella scuola più famosa della tv nulla è come sembra x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.