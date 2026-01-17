Le prime della classe impegnate in trasferta

Le prime della classe del girone B di Prima Categoria affrontano l'inizio del ritorno con trasferte importanti. Fc Osimo e Borghetto, attualmente in testa alla classifica, sono impegnate in partite fuori casa, cercando di consolidare le proprie posizioni. Questi incontri rappresentano un momento chiave nella stagione, con l’obiettivo di mantenere il vantaggio e proseguire nel cammino verso la promozione.

