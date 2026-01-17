Le prime della classe impegnate in trasferta
Le prime della classe del girone B di Prima Categoria affrontano l'inizio del ritorno con trasferte importanti. Fc Osimo e Borghetto, attualmente in testa alla classifica, sono impegnate in partite fuori casa, cercando di consolidare le proprie posizioni. Questi incontri rappresentano un momento chiave nella stagione, con l’obiettivo di mantenere il vantaggio e proseguire nel cammino verso la promozione.
Inizia il girone di ritorno in Prima Categoria. Nel girone B in trasferta le prime due della classe, Fc Osimo e Borghetto. Prima Categoria, 16esima giornata (ore 14:30). Girone B. Oggi: Olimpia Marzocca-Cupramontana (ore 14), Borgo Minonna-Barbara Monserra, Castelbellino-Borghetto, Castelleonese-Le Torri Castelplanio, Cingolana-FC Osimo, Passatempese-Argignano, Staffolo-Real Cameranese. Domani (ore 15): Filottranese-Pietralacroce. Classifica: Fc Osimo 38; Borghetto 29; Olimpia Marzocca 26; Passatempese 25; Real Cameranese 24; Pietralacroce 22; Filottranese 21; Le Torri Castelplanio 19; Castelleonese 18; Staffolo 16; Argignano e Borgo Minonna 15; Castelbellino 14; Barbara Monserra e Cingolana 13; Cupramontana 8.
