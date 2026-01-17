Le pagelle della partita evidenziano le prestazioni dei singoli giocatori. Super Carnesecchi si distingue per interventi decisivi, mentre Scamacca e CDK non riescono a incidere come previsto. Zappacosta si conferma un elemento di impatto. Carnesecchi si distingue con una valutazione di 7, grazie alle sue parate fondamentali che hanno contribuito alla buona performance della squadra.

CARNESECCHI 7. Ripresa da protagonista Sull’incornata di Moreo compie un miracolo, poi si ripete sulla sassata di Piccinini. Sempre perfetto. SCALVINI 5,5. Non in gran serata, ha perso diversi palloni, ha fallito un gol e ha preso un giallo. HIEN 6. Fa il suo francobollando Meister. AHANOR 5,5. Gara con qualche sbavatura e non chiude bene su Durisimni sul gol del pareggio, ma non ha ancora 18 anni. MUSAH 5,5. Ha faticato nel ruolo di laterale destro, subendo Angori. Non è la sua posizione. DE ROON 5,5. Piu nervoso del solito, meno efficace del solito in mezzo. Forse andava fatto riposare lui. PASALIC 5,5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Super Carnesecchi. Scamacca e CDK non si accendono. Impatto Zappacosta

