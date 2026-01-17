Le offerte dell’Esplanade Tra la storia e i servizi

L’hotel Esplanade apre le sue porte alla città con un open day dedicato ai residenti. Un’occasione per conoscere da vicino i servizi offerti, tra spa, palestra Hre Sport Hub, area massaggi, sala meeting e il ristorante Puccini20. Un evento pensato per condividere con la comunità la storia e le strutture di questo hotel, valorizzandone l’offerta e l’accoglienza.

L'hotel Esplanade spalanca le sue porte alla città. L'open day – in programma domani – nasce con l'obiettivo di offrire ai viareggini un'occasione unica per scoprire da vicino i servizi e gli spazi dell'albergo: dalla spa alla palestra Hre Sport Hub all'avanguardia, dall'area massaggi alla sala meeting, fino al ristorante Puccini20. "Un giornata di incontro, scoperta e condivisione – afferma l'amministratore Francesco Becciani –, in cui ospitalità, benessere, cultura e convivialità si intrecciano per raccontare l'Hotel Esplanade non solo come hotel, ma come parte viva, dinamica e attiva della città di Viareggio".

Un’esperienza esclusiva durante l’Open Day Esplanade In occasione dell’Open Day di domenica 18 gennaio 2026, gli ospiti dell’Hotel Residence Esplanade avranno la possibilità di vivere un momento davvero speciale. Su prenotazione, sarà possibil - facebook.com facebook

