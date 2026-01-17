Le offerte dell’Esplanade Tra la storia e i servizi

L’hotel Esplanade spalanca le sue porte alla città. L’open day – in programma domani – nasce con l’obiettivo di offrire ai viareggini un’occasione unica per scoprire da vicino i servizi e gli spazi dell’albergo: dalla spa alla palestra Hre Sport Hub all’avanguardia, dall’area massaggi alla sala meeting, fino al ristorante Puccini20. "Un giornata di incontro, scoperta e condivisione – afferma l’amministratore Francesco Becciani –, in cui ospitalità, benessere, cultura e convivialità si intrecciano per raccontare l’Hotel Esplanade non solo come hotel, ma come parte viva, dinamica e attiva della città di Viareggio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

