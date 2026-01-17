le minacce al cuore del regime sono insidiose e autoindotte la rete dei fiduciari di teheran

Le minacce al regime iraniano sono spesso interne e sottili, rappresentate da una rete di “fiduciari” che operano nel silenzio. I sacchi neri o grigi piombo, riposti in camere mortuarie, parcheggi o spazi pubblici, testimoniano le tensioni e i rischi nascosti dietro le apparenze. Questa realtà evidenzia come le insidie siano spesso autoindotte, rendendo il quadro più complesso e difficile da decifrare.

Sono gli uomini attraverso i quali la Repubblica islamica aggira la tenaglia delle sanzioni, accantona valuta estera, finanzia i proxy. Ma almeno cento di loro presentano “profili di corruzione sistemica" e solo nel 2025 avrebbero sottratto 150 milioni di dollari alle casse dello stato I sacchi sono neri o grigio piombo. L’uno accanto all’altro o accatastati dentro alle camere mortuarie, nei parcheggi dei cimiteri, nei complessi sportivi. Numerati. Nelle grandi città presentano l’indicazione del quartiere, troppo difficile individuare i morti altrimenti. Sono chiusi questi sacchi, ma non sempre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

