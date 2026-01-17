Le mille stagioni di Vivaldi Primavera restituisce profondità al genio veneziano

Da ilfoglio.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E oggi la sua opera è più viva che mai. La pellicola del regista Damiano Michieletto è stata un successo che ha il merito di riportare all’attenzione del pubblico un autore che la tradizione ha spesso fatto oscillare tra la rappresentazione eroica e quella dell’artista sfortunato Nei primi anni del Settecento, Venezia s’impone come una delle protagoniste della vita musicale europea. Nella città lagunare si incontrano compositori, interpreti e appassionati provenienti da tutto il Continente, attratti da una copiosa produzione musicale. In questo contesto prende forma la figura di Antonio Vivaldi la cui attività, articolata e multiforme, si legherà indissolubilmente alla Laguna. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

le mille stagioni di vivaldi primavera restituisce profondit224 al genio veneziano

© Ilfoglio.it - Le mille stagioni di Vivaldi. “Primavera” restituisce profondità al genio veneziano

Leggi anche: Primavera, recensione: un film non incentrato su Vivaldi, ma sul genio contro austerità e venalità

Leggi anche: Vivaldi e le orfane della Pietà al cinema. Il regista Michieletto: «Un orgoglio veneziano»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

''Primavera'' e le ''Quattro Stagioni'' di Vivaldi in una splendida Venezia del '700; “Primavera”, immagini e partitura per amare Antonio Vivaldi; Candlelight: Le Quattro Stagioni di Vivaldi, concerto a lume di candela.

mille stagioni vivaldi primaveraLe mille stagioni di Vivaldi. “Primavera” restituisce profondità al genio veneziano - La pellicola del regista Damiano Michieletto è stata un successo che ha il merito di riportare all’attenzione del pubblico un autore che la tradizione ha spesso ... ilfoglio.it

La star de I leoni di Sicilia Michele Riondino sarà Antonio Vivaldi nel film Primavera - Michele Riondino interpreterà il compositore e violinista italiano Antonio Vivaldi in Primavera, film tratto da Stabat Mater di Tiziano Scarpa. movieplayer.it

mille stagioni vivaldi primavera''Primavera'' e le ''Quattro Stagioni'' di Vivaldi in una splendida Venezia del '700 - "Primavera", esordio alla regia di Damiano Michieletto ne è l'emblema. ildolomiti.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.