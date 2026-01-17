Le mille stagioni di Vivaldi Primavera restituisce profondità al genio veneziano

E oggi la sua opera è più viva che mai. La pellicola del regista Damiano Michieletto è stata un successo che ha il merito di riportare all’attenzione del pubblico un autore che la tradizione ha spesso fatto oscillare tra la rappresentazione eroica e quella dell’artista sfortunato Nei primi anni del Settecento, Venezia s’impone come una delle protagoniste della vita musicale europea. Nella città lagunare si incontrano compositori, interpreti e appassionati provenienti da tutto il Continente, attratti da una copiosa produzione musicale. In questo contesto prende forma la figura di Antonio Vivaldi la cui attività, articolata e multiforme, si legherà indissolubilmente alla Laguna. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

