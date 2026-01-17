Le istituzioni incontrano i cittadini | un confronto aperto a Rotondi per la legalità e la sicurezza

Il Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, parteciperà mercoledì 21 gennaio 2026 alle 17 all'Auditorium Comunale di Rotondi. L’incontro, rivolto alle comunità di Rotondi, Cervinara, San Martino Valle Caudina e Roccabascerana, sarà un’occasione per discutere di legalità e sicurezza pubblica, favorendo un dialogo aperto tra istituzioni e cittadini.

Il Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, sarà presente mercoledì 21 gennaio 2026, alle 17, all'Auditorium Comunale di Rotondi, dove parteciperà a un incontro istituzionale con le comunità locali di Rotondi, Cervinara, San Martino Valle Caudina e Roccabascerana. Al suo fianco interverranno il Questore della Provincia di Avellino, Dott. Pasquale Picone, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Col. Angelo Zito, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Leonardo Erre. Il confronto, di alto profilo istituzionale, coinvolgerà anche i rappresentanti delle realtà associative locali, con l’obiettivo di favorire una collaborazione effettiva tra le diverse componenti della comunità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: “L’etica in politica”: a Fiumicino un confronto aperto tra istituzioni e cittadini Leggi anche: Alta Irpinia, Carabinieri incontrano studenti e cittadini per la legalità Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Malfunzionamento dei riscaldamenti scolastici, gli studenti incontrano il Sindaco; Scalea, le istituzioni incontrano le associazioni del territorio al Punto Luce Save the Children · CosenzaChannel.it; Parco Manganelli, chiusura prolungata per frana: incertezza sui tempi di riapertura; Siracusa. Ex Idroscalo, la città chiama a raccolta: mobilitazione per il waterfront di via Elorina. Associazione L.A.M.E.T.I.A. e non solo: "Primo incontro per Civictalk, confronto fra istituzioni e cittadini" - La prima serata di Civictalk ha dimostrato che a Lamezia Terme esiste ancora un forte bisogno di confronto, ascolto e partecipazione real ... lametino.it

Formazione, Aurigemma: "Difensore civico avvicina istituzioni e cittadini" - Riduce la distanza che spesso si crea tra i cittadini e le istituzioni. iltempo.it

Scalea, le istituzioni incontrano le associazioni del territorio al Punto Luce Save the Children - Saranno presenti il consigliere regionale e componente della commissione regionale anti ‘ndrangheta Antonio De Caprio, l’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface, il deputato Andrea Gentile ... cosenzachannel.it

INTITOLATO AL GIUDICE SCOPELLITI IL NUOVO LABORATORIO ENOGASTRONOMICO DELL'PALBTUR TRECROCI Scuola, istituzioni e memoria civile si incontrano all’Ipalbtur di Villa San Giovanni per un laboratorio moderno dedicato ad Antonino Scopel - facebook.com facebook

Scalea, le istituzioni incontrano le associazioni del territorio al Punto Luce Save the Children x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.