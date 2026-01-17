Le idee look e i modelli in saldo per abbinare la morbida giacca con un tocco glamour

Scopri come abbinare la morbida giacca con un tocco glamour, scegliendo tra le idee look e i modelli in saldo. La felpa di pile, un elemento sportivo per eccellenza, si presta oggi anche a outfit urbani, grazie al suo comfort e calore. Un esempio di come il casual possa incontrare l’eleganza, offrendo soluzioni pratiche e versatili per la stagione invernale.

T utt'altro che ugly. Sebbene la felpa di pile abbia una natura puramente sportiva (non a caso è un must-have sui sentieri di montagna ), ormai si indossa sempre più di frequente anche in città, complice quel mix di comfort e calore che la rende una preziosissima alleata invernale. Leggero ma d'impatto: 5 outfit eleganti e moderni con il maglione mohair X Leggi anche › Pink obsession. Un maglione rosa è l'antidoto fashion contro la monotonia dell'Inverno 2025 Renderla glamour non è un'impresa impossibile. Basta armarsi di astuzia fashion e abbinarla ai capi giusti: pantaloni flare, leggings e persino romantiche gonne midi.

