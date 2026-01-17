Le candele scintillanti e l' incendio | tragedia sfiorata a Madrid dopo Crans-Montana

A Madrid, un principio di incendio in un locale è stato causato da candeline scintillanti, evitando una tragedia simile a quella di Crans-Montana. L'incidente, fortunatamente, si è risolto senza vittime, ricordando l'importanza di precauzioni in occasioni festive. La vicenda evidenzia come, anche in situazioni apparentemente innocue, sia fondamentale mantenere attenzione e rispetto per la sicurezza.

A meno di 20 giorni dalla strage di giovanissimi di Crans-Montana la storia si stava per ripetere, questa volta a Madrid, dove in un locale scoppiato un principio di incendio a causa delle candeline scintillanti. Una dinamica molto simile a quanto visto nella cittadina svizzera, che fortunatamente non ha avuto lo stesso epilogo per la prontezza d'azione dei camerieri, che sono riusciti a intervenire estinguendo le fiamme sul nascere in appena 8 secondi. Diez días después de la tragedia suiza, una bengala provoca un conato de incendio en un restaurante de Madrid https:t.co0ZRq3yFH2D pic.twitter. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le candele scintillanti e l'incendio: tragedia sfiorata a Madrid dopo Crans-Montana Leggi anche: Candele scintillanti in un ristorante di Madrid: scoppia incendio 10 giorni dopo il dramma di Crans Montana Leggi anche: Candele scintillanti e fuochi d’artificio in un locale di Madrid: incendio evitato a dieci giorni da Crans-Montana La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Madrid, incendio in un locale con candele scintillanti: nessun ferito; Candele scintillanti in un ristorante di Madrid: scoppia incendio 10 giorni dopo il dramma di Crans Montana; Candele scintillanti e fuochi d'artificio in un locale di Madrid provocano un incendio dieci giorni dopo Crans-Montana; Crans-Montana, Meloni pronta a vietare le candele scintillanti nei locali dopo la strage in Svizzera. Le candele scintillanti e l'incendio: tragedia sfiorata a Madrid dopo Crans-Montana - La prontezza di un cameriere ha permesso di estinguere l'incendio in appena 8 secondi: il Comune di Madrid pensa di vietare gli strumenti pirotecnici nei locali ... ilgiornale.it

Crans Montana, incendio in un ristorante di Madrid provocato da candele scintillanti: fiamme alte 2 metri, clienti evacuti - Dieci giorni dopo la tragedia di Crans Montana in cui hanno perso la vita 40 persone, un nuovo incendio provocato da bengala è scoppiato in un ristorante ... ilgazzettino.it

Madrid, incendio in un locale provocato da candele scintillanti: nessun ferito - L'episodio si è verificato nel locale Fanático a causa dell'utilizzo delle candele scintillanti. tg24.sky.it

