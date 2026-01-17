Le Big Tech operano in un contesto di regolamentazione spesso meno stringente rispetto ad altri settori. In un'epoca caratterizzata da continue innovazioni tecnologiche, le aziende più influenti sviluppano soluzioni che mirano a migliorare la qualità della vita, anche se spesso in assenza di norme chiare. È importante analizzare come questa mancanza di regolamentazione possa influire sulla società e sulla trasparenza delle grandi piattaforme digitali.

Viviamo in un’epoca di infinite promesse tecnologiche. Giorno dopo giorno, le persone più intelligenti si inventano nuove idee che sperano saranno d’aiuto per vivere una vita migliore alle persone in tutto il mondo. C’è un flusso costante di nuove scoperte, di servizi intelligenti o prodotti ingegnosi, ognuno dei quali può essere il punto di svolta che cattura la nostra immaginazione. Amo Internet e continuo a essere stupita da come le nuove invenzioni, spinte dal desiderio di risolvere problemi, spingano il progresso in avanti: quando l’IA rende la cura dei tumori più precisa, puntuale, mirata; quando la tecnologia migliora l’efficacia dei processi agrari risparmiando acqua o usando meno pesticidi; o quando gli standard di crittografia per la tutela della privacy diventano la norma grazie alle app di messaggistica popolare come Signal. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le Big Tech sono meno regolamentate di una tazzina di caffè

Leggi anche: “Le Big Tech sono una minaccia per la democrazia”: intervista al prof. Juan De Martin

Leggi anche: “50 euro per una tazzina di caffè”, ad Aosta l’espresso più caro: perché costa così tanto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Le big tech ora sono otto e tengono i destini del mondo, ecco perché; Le Big Tech e i nuovi equilibri: come evolve l'economia digitale tra monopoli e sfide geopolitiche; «Le Big Tech si stanno alleando con l’estrema destra»: scatta l’allarme in Europa; Cultura, 11 associazioni scrivono al governo: «Risorse arrivino allo 0,5% del Pil come in Europa, difesa dalle big tech, meno pressione fiscale».

«Le Big Tech si stanno alleando con l’estrema destra»: scatta l’allarme in Europa - Da un’indagine condotta da Europe Observatory e LobbyControl emerge un aumento degli incontri da parte di Meta e Google con gli eurodeputati del gruppo Ecr, dei Patriots e delle Nazioni Sovrane. editorialedomani.it