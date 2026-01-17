Lazise in festa | Monica Consolini torna a casa dopo il giro del mondo in bicicletta

Il 17 gennaio, a Lazise, Monica Consolini è tornata a casa dopo un viaggio di oltre due anni in bicicletta intorno al mondo. Il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo dalla comunità locale, testimone di un percorso di grande impegno e passione. Questa esperienza rappresenta un importante momento di condivisione e orgoglio per il paese, che ha celebrato il suo ritorno con semplicità e calore.

È stato un ritorno carico di emozione e partecipazione quello di Monica Consolini, che oggi, sabato 17 gennaio, ha tagliato simbolicamente il traguardo di casa a Lazise dopo due anni e due mesi trascorsi a pedalare in giro per il mondo. Oltre 30.000 chilometri percorsi in bicicletta, un viaggio lungo e impegnativo nato dal desiderio di scoprire cosa ci sia oltre i confini dell'Italia e cresciuto strada facendo, tra incontri, difficoltà e nuove consapevolezze. L'arrivo in paese si è trasformato in una vera festa collettiva. Monica è stata intercettata e accompagnata dai vigili di Lazise già nella frazione di Pacengo: due agenti in bicicletta l'hanno scortata fino a Porta San Zeno, da dove è entrata in città tra applausi e saluti.

