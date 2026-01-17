Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 20:45 si svolge all’Olimpico il match tra Lazio e Como, valido per la 21ª giornata di Serie A. In questa occasione, si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici per un confronto che chiude il programma della giornata. Un incontro importante per entrambe le squadre, con obiettivi distinti nella classifica di campionato.

Il match dell’Olimpico tra Lazio e Como va in scena lunedì sera e chiude il sipario sulla 21esima giornata di Serie A. La Lazio è reduce dal successo di misura sul Verona ma è ancora al nono posto in classifica e l’assalto alle zone europee si fa sempre più difficile. I biancocelesti hanno visto all’opera. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lazio-Como (lunedì 19 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Lazio-Como, i biancocelesti sono pronti per la rivincita: le probabili formazioni - Ecco le probabili formazioni per la seconda sfida tra la Lazio e il Como, gara in programma lunedì 19 gennaio alle ore 20:45 ... laziopress.it