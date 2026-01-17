Lazio-Como lunedì 19 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Di fronte due difese solide

Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 20:45 si affrontano Lazio e Como all’Olimpico, chiudendo la 21ª giornata di Serie A. Le due squadre si presentano con difese compatte e organizzate, in un incontro che promette equilibrio e attenzione tattica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per un confronto che si preannuncia equilibrato e specifico.

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 12:30 si svolge Lazio-Napoli, una delle sfide più interessanti del 18° turno di Serie A. Le due squadre si affrontano con alcune delle migliori difese del campionato. In questa guida troverai le formazioni, le quote e i pronostici per una partita che promette equilibrio e concentrazione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento. Serie A, il Milan batte il Lecce di misura con un gol di Fulkrug e resta a - 3 dall'Inter. Questi gli altri risultati della domenica: Torino-Roma 0-2, Bologna-Fiorentina 1-2, Parma-Genoa 0-0. Lunedì Cremonese-Verona e Lazio-Como.

