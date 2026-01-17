Lavori su piattaforma | dai rider del cibo ai tasker per i mobili come vivono i 690mila ostaggi dell’algoritmo

I circa 690mila lavoratori su piattaforme digitali, dai rider alle tasker, vivono una quotidianità spesso segnata dall’incertezza e dalla dipendenza dagli algoritmi. Tra lunghe ore di lavoro e situazioni imprevedibili, affrontano sfide che influenzano la loro vita personale e professionale. Questa realtà, spesso invisibile, richiede attenzione e comprensione per valorizzare il lavoro di chi contribuisce a un’economia digitale in continua espansione.

“Lavori tutto il giorno per strada e vedi gente che cade come un soffio di vento, la notte vedi di tutto di più”. Chi parla è un rider che ha raccontato la sua esperienza a due ricercatori dell’Inapp, Massimo De Minicis e Francesca della Ratta-Rinaldi, nell’ambito di un’indagine sul lavoro su piattaforma. Il risultato del report parla di un modello che continua a sacrificare i diritti dei lavoratori attraverso i sistemi automatizzati, gli algoritmi, che disumanizzano i rapporti, minano la cooperazione e incentivano la competizione orizzontale. In Italia sono 690mila le persone che guadagnano tramite piattaforme; non solo fattorini del food delivery, ma anche collaboratori domestici, montatori di mobili Ikea (i cosiddetti “tasker”), traduttori, informatici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

