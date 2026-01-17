Lavori nell' ex ufficio postale | ospiterà la biblioteca e vari uffici comunali

Questa mattina, il 17 gennaio, si è svolto un sopralluogo presso l’ex ufficio postale di Villa Literno, coinvolgendo il sindaco Valerio Di Fraia e l’assessore ai Lavori Pubblici Carlantonio Falcone. L’obiettivo era verificare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione, che prevedono la trasformazione dell’edificio in una biblioteca e uffici comunali. L’intervento mira a valorizzare un patrimonio storico del territorio.

Questa mattina (17 gennaio) si è tenuto un sopralluogo presso l'ex ufficio postale di Villa Literno, al quale hanno preso parte il sindaco Valerio Di Fraia e l'assessore ai Lavori Pubblici Carlantonio Falcone, per verificare da vicino lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione dell'immobile. L'intervento consentirà la realizzazione di una nuova struttura pubblica destinata a ospitare diversi uffici comunali strategici, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione amministrativa e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Nel nuovo complesso troveranno spazio l'ufficio Anagrafe, lo Stato Civile e l'ufficio Urbanistica-Manutenzione-Lavori Pubblici.

