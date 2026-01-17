Lautaro Martìnez giura amore all’Inter | Champions un’ossessione restare è stata una scelta di cuore

Lautaro Martínez, attuale capitano dell’Inter, ha ribadito il suo impegno e il suo attaccamento alla squadra. In un’intervista, ha sottolineato come la vittoria in Champions League rappresenti un obiettivo importante e ha dichiarato che la scelta di restare all’Inter deriva da un sentimento di affetto e appartenenza. La sua testimonianza conferma la volontà di proseguire un percorso di crescita con il club nerazzurro.

Inter News 24 Lautaro Martìnez, il capitano e trascinatore argentino dei campioni d'Italia, ha confermato il suo legame indissolubile con i nerazzurri. Il legame tra Lautaro Martinez e i nerazzurri rappresenta ormai una rarità nel calcio moderno. In una lunga e accorata intervista rilasciata ai microfoni di AFA Estudio, il capitano della Beneamata si è messo a nudo, raccontando il suo percorso a Milano. Sotto la guida di Cristian Chivu, tecnico che ha saputo mantenere alto il livello di competitività della squadra, il "Toro" ha ribadito di aver messo la felicità della famiglia e il progetto sportivo davanti a qualsiasi offerta economica.

