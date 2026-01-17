Lautaro e altri dieci | le reazioni social a Udinese-Inter
Dopo la vittoria dell’Inter a Udine con un gol di Lautaro Martinez, le reazioni sui social si sono concentrate sulle prestazioni della squadra. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i nerazzurri, che hanno sfruttato una rete nel primo tempo. I commenti degli utenti evidenziano le fasi della partita e l’andamento del match, offrendo un’analisi equilibrata di quanto accaduto sul campo.
L'Inter vince a Udine con un gol di Lautaro Martinez nel primo tempo su assist di Pio Esposito, poi i ritmi si addormentano. Ecco cosa ne pensano i tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
