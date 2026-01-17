Lautaro a Dazn | Vittoria importante abbiamo messo tutto in campo Gli assist di Pio per me? C’è una cosa che ho già detto tante volte

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha commentato la vittoria contro l’Udinese, sottolineando l’importanza del risultato e l’impegno della squadra. Nel suo intervento, ha anche commentato gli assist di Pio e ha ricordato un aspetto che ripete spesso riguardo alla collaborazione in campo. Le sue parole riflettono la determinazione dell’Inter nel proseguire al meglio la stagione.

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta oggi in campionato contro l’Udinese. Intervenuto nel corso del postpartita di Udinese Inter, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha commentato così la vittoria ottenuta nel 21° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. L’IMPORTANZA DI QUESTA VITTORIA – « Molto importante, perché sappiamo quello che vuol dire giocare in questo stadio contro questa squadra, che è fisica e gioca molto sulle seconde palle. Abbiamo messo tutto in campo, abbiamo meritato la vittoria perché abbiamo messo qualità e fatto gol al momento giusto ». 🔗 Leggi su Internews24.com

