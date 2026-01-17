Laura Pausini pubblica La dernière chanson due vite con Julien Lieb
Laura Pausini ha recentemente pubblicato il singolo “La dernière chanson (due vite)” in collaborazione con Julien Lieb. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è accompagnato da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli. Questa nuova uscita rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso artistico della cantante, arricchendo il suo repertorio con una proposta musicale curata nei dettagli.
foto di Nicolas Loretucci MILANO – E’ uscito ieri il singolo “La dernière chanson (due vite)” con Julien Lieb, disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal nuovo videoclip diretto da Gaetano Morbioli. Il brano è incluso nel nuovo album di cover, IO CANTO 2, che uscirà il 6 febbraio, pubblicato per Warner Records Warner Music Italy e già disponibile in preorder nei seguenti formati fisici: cd deluxe (anche in versione autografata), doppio vinile standard (in 3 colori – rosso, perlato, e nero), doppio vinike deluxe, in edizione limitata autografato, in colore argento. Julien Lieb, artista pop francese finalista del talent di grande successo Star Academy nell’edizione 2023, è stato riconosciuto come Artista Rivelazione dell’anno 2025 durante gli ultimi NRJ Music Awards. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
