L' Arsenal non sfonda con il Nottingham è 0-0 | gli highlights

L'Arsenal di Arteta non riesce a trovare la rete contro il Nottingham, terminando con un pareggio senza reti. La squadra ospite si mantiene in partita grazie a interventi importanti del portiere Sels, che ha evitato più volte il gol. Di seguito, gli highlights della partita, che ha visto le due squadre confrontarsi senza riuscire a sbloccare il risultato.

L'Arsenal di Arteta viene stoppata sullo 0-0 dal Nottingham, che si salva grazie a diversi interventi decisivi di Sels. I Gunners restano saldamente in testa alla Premier, a +7 sul Manchester City. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

