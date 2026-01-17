L' Arsenal non sfonda con il Nottingham è 0-0 | gli highlights
L'Arsenal di Arteta non riesce a trovare la rete contro il Nottingham, terminando con un pareggio senza reti. La squadra ospite si mantiene in partita grazie a interventi importanti del portiere Sels, che ha evitato più volte il gol. Di seguito, gli highlights della partita, che ha visto le due squadre confrontarsi senza riuscire a sbloccare il risultato.
L'Arsenal di Arteta viene stoppata sullo 0-0 dal Nottingham, che si salva grazie a diversi interventi decisivi di Sels. I Gunners restano saldamente in testa alla Premier, a +7 sul Manchester City. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Pronostico Nottingham-Arsenal: Arteta è senza ostacoli
Leggi anche: Nottingham Forest-Arsenal (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Premier League: l’Arsenal spazza via l’Aston Villa 4-1 e allunga a +5 sul City che ha una partita in meno, Chelsea e United non sfondano in casa e restano appaiate al quinto posto con 30 punti - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.