Larissa Iapichino apre la stagione con il botto! Volo vicinissimo ai 7 metri mondiale stagionale

Larissa Iapichino inaugura la stagione con un ottimo risultato, raggiungendo quasi i 7 metri nel salto in lungo e stabilendo il suo miglior record stagionale. Questo risultato testimonia la sua buona condizione fisica e l’efficacia degli allenamenti, segnando un passo importante in vista delle competizioni future. La giovane atleta conferma il suo potenziale e l’attenzione verso una stagione ricca di obiettivi.

Larissa Iapichino ha aperto la stagione con una balzo decisamente rimarchevole, a dimostrazione di una condizione di forma già brillante e della qualità del lavoro svolto durante la preparazione. La toscana ha giganteggiato sulla pedana di Ancona in occasione del Memorial Alessio Giovannini, meeting internazionale dedicato al compianto giornalista marchigiano di FIDAL e tappa Challenger del World Indoor Tour (il circuito internazionale itinerante). La misura sarebbe stata ragguardevole in qualsiasi momento dell'anno, a maggiore ragione al 17 gennaio: 6.93 metri, siglati al primo tentativo. Successivamente la 23enne si è espressa in 6.

