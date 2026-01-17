Lara Naki Gutmann senza parole | Una serata incredibile quasi non riesco a crederci

Lara Naki Gutmann ha espresso grande soddisfazione dopo la prova di artistico femminile agli Europei 2026 di pattinaggio di figura, conclusasi alla Utilita Arena di Sheffield. La competizione, che ha visto le migliori atlete europee in azione, ha regalato all’Italia una serata importante e ricca di emozioni, contribuendo a consolidare il ruolo del nostro Paese nel panorama internazionale di questa disciplina.

Alla Utilita Arena di Sheffield (Gran Bretagna) si è conclusa ieri sera la prova di artistico femminile degli Europei 2026 di pattinaggio di figura, regalando all'Italia una serata da incorniciare. C'erano attese su quello che avrebbero potuto fare Anna Pezzetta, Lara Naki Gutmann e Sarina Joos dopo lo short program. Nel libero Gutmann ha saputo esprimere grinta e maturità agonistica, conquistando la medaglia di bronzo con il punteggio complessivo di 186.87. Davanti a lei soltanto l'estone Niina Petrokina, oro con 216.14, e la belga Loena Hendrickx, argento a 191.26. La pattinatrice trentina ha avuto la meglio sull'altra belga Nina Pinzarrone, quarta con 185.

